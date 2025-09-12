نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولندا تزعم إسقاط ما يصل إلى 6 طائرات مسيرة ليلا من 9 إلى 10 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك أن الجيش البولندي مع الحلفاء في "الناتو" ربما أسقطوا ما يصل إلى 6 طائرات دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد ليل 9 إلى 10 سبتمبر.

وقال تومتشيك في مؤتمر صحفي بثته قناة "TVP Info": "لدينا معلومات موثوقة عن ثلاث طائرات دون طيار تم إسقاطها وكانت قد تهدد بولندا. الإسقاط الرابع محتمل، والخامس والسادس ممكن، وهذا موضوع للتحليل". بالإضافة إلى ذلك، أوضح الاختلاف في البيانات حول الانتهاكات المسجلة للمجال الجوي البولندي ليلا من 9 إلى 10 سبتمبر بين الحكومة ومكتب الرئيس بـ "خصائص أنظمة الكشف".

وفي وقت سابق، ذكر رئيس مكتب السياسة الدولية في إدارة الرئيس البولندي مارتشين برزيداتش أن عدد الطائرات دون طيار التي اخترقت المجال الجوي بلغ 21 طائرة، بينما أبلغت وزارة الدفاع ورئيس الوزراء دونالد توسك عن 19 طائرة دون طيار.

وفي صباح يوم 10 سبتمبر، أعلنت القيادة التشغيلية للجيش البولندي عن تدمير عدة أهداف تم تحديدها كطائرات دون طيار انتهكت المجال الجوي للبلاد. وفيما يتعلق بالحادث، قام "الناتو" بناء على طلب بولندا بتفعيل المادة 4 من معاهدة شمال الأطلسي لبدء مشاورات بين أعضاء الحلف.