العالم اليوم - مجددا.. ترامب يشكك في عدد الرهائن الأحياء داخل غزة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا، الجمعة، بتصريح من شأنه التشكيك في عدد الرهائن الأحياء المحتجزين داخل قطاع غزة.

ورجح ترامب احتمالية مقتل رهينتين من الرهائن العشرين على قيد الحياة، الذين ما زالوا محتجزين لدي حركة حماس.

وقال في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "أخبرت حماس أننا نريد استعادة رهائننا. لقد استعدنا جميع الأمريكيين بالفعل، لكنني الآن أتحدث بشكل رئيسي عن الرهائن الإسرائيليين".

وأضاف أن "مختطفين (اثنين) ربما قتلا في الأيام الأخيرة"، من بين العشرين الذين يفترض أنهم ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة.

ويعتقد، وفق تقديرات إسرائيلية، أن هناك نحو 50 رهينة في قطاع غزة، من بينهم 20 فقط على قيد الحياة.