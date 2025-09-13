نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية بباريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا لن يخفف التوتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت سفارة روسيا في فرنسا أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال ثلاث مقاتلات من طراز رافال إلى بولندا بعد حادث الطائرات المسيرة لن يسهم في تخفيف التوتر في المنطقة.

وأعربت السفارة بعد استدعاء السفير أليكسي ميشكوف إلى وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلق بالغ إزاء قرار باريس الرسمي إرسال طائرات حربية فرنسية إلى بولندا، الأمر الذي لن يسهم بأي حال في التسوية السلمية للصراع الأوكراني وتخفيف التوتر في المنطقة".

وفي وقت سابق، صرح ماكرون بأن فرنسا وعدت سلطات بولندا بعد حادثة الطائرات المسيرة بإرسال ثلاث مقاتلات من طراز رافال لإجراء دوريات في المجال الجوي فوق هذه الدولة ودول أخرى في شرق أوروبا.

من جانبه، قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن بريطانيا، بالإضافة إلى فرنسا، عرضت إرسال مقاتلات يوروفايتر التابعة لها. ووفقا له، سترسل السويد أيضا طائرات وأنظمة دفاع جوي لمساعدة وارسو، بينما ترسل جمهورية التشيك ثلاث مروحيات من نوع Mi-17 و100 عسكري إلى بولندا.