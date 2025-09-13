نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أكسيوس": روبيو يلتقي عائلات الأسرى لدى "حماس" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية لم يذكر اسمه بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقى صباح اليوم الجمعة، عائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة.

وذكر الموقع أن الاجتماع عُقد قبل محادثات روبيو مع رئيس الوزراء القطري، وزيارته المرتقبة إلى إسرائيل المقررة يوم السبت.

ولم يكشف الموقع عن تفاصيل أخرى حول الاجتماع.

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل اثنين من بين الأسرى العشرين الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الأربعاء الماضي إن ناجين من الأسر وعائلات مختطفين التقوا الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة بعد 24 ساعة من الهجوم على قطر.

وخلال الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض بالتنسيق مع مقر عائلات المختطفين لإعادة المختطفين في واشنطن، جدد ترامب التزامه بالإفراج عن جميع المختطفين، وطمأن العائلات إلى أن الحكومة الأمريكية تعمل جاهدة وتلتزم بالإفراج عن المختطفين الثمانية والأربعين الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، وإعادتهم إلى ديارهم.

وسأل ترامب الحاضرين في الاجتماع عما إذا كان الضغط العسكري سيحسن الوضع وهل تساعد العملية العسكرية في غزة على استعادة أبنائهم، فجاء الرد بـ "لا.. الصفقة فقط ستعيدهم".