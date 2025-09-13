العالم اليوم - السعودية تدين تصريحات إسرائيل العدوانية ضد دولة قطر

انتم الان تتابعون خبر السعودية تدين تصريحات إسرائيل العدوانية ضد دولة قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 12:13 صباحاً - أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد دولة قطر، ووصفت تلك التصريحات بالعدوانية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن وزارة الخارجية السعودية أعربت في بيان لها، "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للتصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة".

وأضاف البيان: "المملكة إذ تجدد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، لتؤكد أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتّم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة".