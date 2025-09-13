العالم اليوم - زعيم كوريا الشمالية يخطط لبناء قوة مزدوجة "نووية وتقليدية"

انتم الان تتابعون خبر زعيم كوريا الشمالية يخطط لبناء قوة مزدوجة "نووية وتقليدية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 03:24 صباحاً - يعتزم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والأسلحة العسكرية التقليدية بشكل مشترك.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن كيم جونغ أون، سيطرح سياسة التطوير المشترك للأسلحة النووية والقوة العسكرية التقليدية، خلال اجتماع مهم مقبل للحزب الحاكم.

وأضافت الوكالة، نقلا عن كيم جونغ أون، خلال تفقده مراكز أبحاث أسلحة الخميس الماضي، وأمس الجمعة، أن "المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري سيطرح سياسة المضي قدما في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية في آن واحد، في مجال بناء الدفاع الوطني".

وأشارت الوكالة، إلى أن كيم جونغ أون، أشرف، الجمعة، على تدريبات للرماية قام بها الجيش الكوري الشمالي، وتفقد موقع بناء مستشفى.

وتأتي هذه الموجة من النشاط المحلي لكيم في أعقاب زيارته لبكين هذا الشهر لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، واجتماعاته مع قادة مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.