العالم اليوم - روسيا.. تحذيرات من "تسونامي" بعد زلزال "كامتشاتكا" الجديد

روسيا.. تحذيرات من "تسونامي" بعد زلزال "كامتشاتكا" الجديد

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 07:20 صباحاً - ضرب زلزال، اليوم السبت، سواحل الشرق الأقصى الروسية، وسط توقعات بأن تتسبب هذه الهزة الأرضية في موجات مد عاتية "تسونامي" خطيرة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، السبت.

وأشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، إلى احتمال تشكل أمواج "خطيرة" على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

من جانبه، أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا.

وأصدر نظام الإنذار الأميركي تحذيرا في أعقاب الزلزال من أمواج المد العاتية.