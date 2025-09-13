العالم اليوم - إسرائيل تكثف قصف وتفجير المنازل والأبراج السكنية في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تكثف قصف وتفجير المنازل والأبراج السكنية في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - كثفت القوات الإسرائيلية، قصفها على شمال القطاع، ومدينة غزة تحديدا، وواصلت تفجير ونسف المنازل والابراج السكنية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأضاف أن مسيرات الجيش الإسرائيلي استهدفت منازل في محيط حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه منتظري المساعدات وسط القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف الأبراج السكنية والمنازل وعمليات النسف والتفجير باستخدام "الروبوتات المفخخة" في الأحياء السكنية من مدينة غزة، بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

ووفقا لوكالة "وفا"، قتل أمس 70 مواطنا في قطاع غزة، ما رفع حصيلة القتلى والجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 64,756 قتيلا، و164,059 جريحا.