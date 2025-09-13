نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل وزير الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف وذلك يوم السبت ١٣ سبتمبر.

ثمن الوزير عبد العاطي التنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والأوقاف والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الوزارتين بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود وزارة الأوقاف في مختلف الدول فى توطيد مكانة مصر بالعالمين العربي والإسلامي، مبرزا أهمية الدور الذى يقوم به الأئمة والموفدين ومساهمتهم البناءة في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر قيم التسامح والتعايش ومكافحة الفكر المتطرف.

ورحب وزير الخارجية فى هذا السياق بالتنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بالدورات التدريبية للأئمة والوعاظ الوافدين من جميع دول العالم، وكذا لإيفاد السادة مبعوثي وزارة الأوقاف لإحياء ليالى شهر رمضان للدول المختلفة. وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين بما يحقق المصلحة الوطنية.