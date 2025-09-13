العالم اليوم - تركيا.. اعتقال رئيس بلدية معارض و47 مسؤولا في إسطنبول

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. اعتقال رئيس بلدية معارض و47 مسؤولا في إسطنبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - اعتقلت السلطات التركية، السبت، عمدة أحد أحياء اسطنبول، و47 مسؤولا، على خلفية ادعاءات بالفساد، في إطار حملة قوية ضد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

ونقلت وكالة أستوشيتد برس (أ ب) عن وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول أصدر أوامر الاعتقال، في إطار تحقيق يتعلق بالابتزاز، والرشوة، والاختلاس، والتلاعب بإجراءات المناقصات، في بلدية بيرام باشا، التابعة للمدينة.

ونفى عمدة بيرام باشا، حسن موتلو، هذه الاتهامات في بيان نشره عبر منصة إكس، للتواصل الاجتماعي، حيث غرد: "ما يحدث ليس سوى عمليات سياسية وافتراءات لا أساس لها". وأضاف، مخاطبا سكان المنطقة: " أيها السكان الكرام في بيرام باشا، تأكدوا أننا معا، سوف نتغلب على هذه الافتراءات وأعمال التضليل."

وعلى مدار الشهور الماضية، اعتقلت السلطات التركية أكثر من عشرة عمد ينتمون لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إلى جانب المئات من مسؤولي البلديات، في تهم فساد مزعومة، وبينهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أثار اعتقاله احتجاجات واسعة.

وينظر لإمام أوغلو على أنه أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب "أ ب"، قال حزب الشعب الجمهوري إن الاعتقالات والاتهامات تأتي في إطار حملة حكومية تهدف إلى إضعاف المعارضة وتمهيد الطريق أمام أردوغان للبقاء في سدة الحكم لخمس سنوات أخرى.

وتنفي الحكومة هذه المزاعم وتؤكد أن المحاكم التركية تتمتع بالاستقلال.

وفي قضية رئيسية، مقرر النظر فيها بعد غد الاثنين، يتوقع أن تصدر المحكمة قرارا بشأن ما إذا كانت ستلغي قرارات المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي عقد في 2023، وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تغيير قيادة الحزب، وإثارة حالة فوضى به.

كان حزب الشعب الجمهوري حقق مكاسب مهمة في الانتخابات المحلية التي جرت بتركيا العام الماضي.

"وبيرم باشا" أحد أحياء اسطنبول، ويقع على الجهة الأوروبّية من المدينة.