العالم اليوم - ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط من روسيا

انتم الان تتابعون خبر ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط من روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 04:24 مساءً - طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوقف شراء النفط من روسيا، وذلك قبل فرض عقوبات عليها.

وقال ترامب إنه مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا، لكن بشرط أن تتفق جميع دول حلف (الناتو) على وقف شراء النفط الروسي تماما، وأن تطبق عقوباتها عليها.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال: "أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتفق جميع دول الناتو وتبدأ بتنفيذ الأمر نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا".

واعتبر ترمب أن التزام الناتو بتحقيق النصر في حرب أوكرانيا "كان أقل بكثير من 100%"، وقال إن شراء بعض دول الناتو للنفط الروسي هو "أمر صادم".

وقال إن هذا "يضعف موقفكم التفاوضي وقوتكم في المساومة مع روسيا بشكل كبير". وتابع: "على أي حال، أنا جاهز للتحرك عندما تكونون أنتم جاهزين. فقط قولوا متى؟".

وأردف ترمب "أعتقد أن هذا، بالإضافة إلى قيام الناتو، ككتلة، بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين، على أن تلغى كلياً بعد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيكون له فائدة كبيرة أيضاً في إنهاء هذه الحرب الدموية، والسخيفة".