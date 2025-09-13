نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روته يحذر الأطلسي: الصواريخ الروسية تصل إلى مدن أقصى غرب أوروبا في 5 دقائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر أمين عام حلف "الناتو" مارك روته أعضاء الأطلسي من خطورة الصواريخ الروسية فرط الصوتية، وقدرتها على الوصول إلى مدن أقصى غرب أوروبا خلال خمس دقائق فقط.

وقال روتّه خلال مؤتمر إطلاق عملية الناتو "حارس الشرق": "تعلمون، لا أحب التفكير بمصطلح "الجناح الشرقي"، لأن ذلك يخلق انطباعا أنه إذا كنت أعيش في مدريد أو لندن، فأنا أكثر أمانا مما لو كنت أعيش في تالين، وهذا غير صحيح، لأنه عندما يتم إطلاق الصواريخ الروسية الحديثة فإنها تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بخمس مرات، وتصل إلى مدريد أو لندن بعد خمس أو عشر دقائق فقط من وصولها إلى تالين أو فيلنيوس".

ودعا روته دول الحلف إلى النظر إلى أمنها الجماعي وكأن جميع أعضائه متمركزون جغرافيا على الجبهة الشرقية للناتو.

في المقابل، أكدت موسكو مرارا أن توسع الحلف لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، متهمة الناتو بالسعي إلى المواجهة.

وأوضح الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي من دول الحلف، لكنها سترد على أي خطوات قد تعتبر خطرة على مصالحها، مع بقائها منفتحة على الحوار القائم على المساواة ورفضها لنهج عسكرة القارة الأوروبية.