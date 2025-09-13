نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وعد انتخابي صادم: مرشح عمدة نيويورك يتوعد باعتقال نتنياهو إذا دخل المدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهد مرشح انتخابات بلدية نيويورك زهران ممداني بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال فوزه بمنصب عمدة نيويورك.

ووفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" بناء على مقابلة أجرتها معه، قال ممداني، وهو مرشح ديمقراطي، إنه سيعطي توجيهاته لإدارة شرطة نيويورك لتنفيذ الاعتقال إذا دخل نتنياهو إلى المدينة.

من جهة أخرى، أشار خبراء قانونيون استشارتهم الصحيفة إلى أن تنفيذ مثل هذا الاعتقال يبدو غير عملي عمليا، كما أنه قد يتعارض مع القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، يتوقع أن يثير هذا الوعد ردود فعل قوية في مدينة نيويورك التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.

يذكر أن ممداني، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، قد حظي بدعم كبير في حملته الانتخابية، حيث تصدر منافسيه في حجم التبرعات التي جمعها خلال شهر أغسطس الماضي وفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة ذا هيل.