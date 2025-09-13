اتفاق لاستئناف التعاون بين إيران و«الذرية» واستمرار التفتيش

القاهرة ـ وكالات: وقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة على اتفاق جديد لاستئناف التعاون بينهما واستمرار عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية. وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انعقاد جولة من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الذرية رفائيل جروسي لوضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق بشأن الإطار الجديد للتعاون وذلك بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وأكد وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي على أنّ هذا الاتفاق يُعدّ خطوة مهمة في استمرار واستدامة حُسن نيّة بلاده في سبيل حلّ أي قضية تتعلّق ببرنامجها النووي السلمي حصراً من خلال الدبلوماسية والحوار. وأضاف أن إيران ما زالت متمسكة بحقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

