قطر: الهجوم الغادر إرهاب دولة ورسالة للمنطقة بوجود لاعب مارق

ترامب يدين ويشدد على «الحليف الاستراتيجي الموثوق»

الدوحة ـ عواصم ـ وكالات: وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجومَ الإسرائيلي ـ الذي استهدف وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة الدوحة ـ بالغادر وأنه يمثل إرهاب دولة ورسالة إلى المنطقة كلها بأن هناك لاعبا مارقا يعربد في المنطقة؛ لزعزعة أمنها واستقرارها، مؤكدا أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وأنها تحتفظ بحق الرد.

وقال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد إدانته للاعتداء على السيادة القطرية، وأنه شدد على أن قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة. وتعهد ترامب عبر منشور بمنصة «تروث سوشيال» بأن الهجوم على قطر لن يتكرر، وأضاف أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه كان قرارا اتخذه نتنياهو وليس هو، وأنه يشعر بحزن شديد بسببه.

وقال ترامب إن الهجوم على دولة قطر كان قرارا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر مجددا. وأضاف الرئيس الأميركي أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح اسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو بهذا الشأن. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي إنه وجّه مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لإبلاغ الجانب القطري بالهجوم الإسرائيلي لكن التحذير جاء متأخرا للأسف، على حد تعبيره.

وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي واعتبرته دول عدة انتهاكا خطيرا لسيادة قطر وللقانون الدولي.

ولاحقا، قال المتحدث باسم جوتيريش إن الأمين العام أدان «دون لبس» الاعتداء الذي استهدف سيادة دولة قطر، مؤكدا أن مثل هذا الهجوم يمثل «انتهاكا صارخا لأراضي دولة ذات سيادة».

وقال المتحدث إن «قطر دولة وساطة تلعب دورا إيجابيا في المنطقة، والاعتداء عليها لا يُعد مؤشرا إيجابيا»، مشددا على أن الأسرة الدولية «يجب أن تتحدث بصوت واحد دعما لدور قطر البنّاء». من جهتها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إن تصعيد الثلاثاء مثير للقلق، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. بدوره، وصف المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي فو كونج الهجوم بالتطور الخطير للغاية. وأكد فو أن هذا يثبت مجددا أن الإسرائيليين لا حدود لهم في تجاوز القواعد حسب تعبيره.