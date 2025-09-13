شعلة القدوات

قال الله تبارك وتعالى:(كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)... تنصيب النموذج المحتذى به أمر تربوي دأب عليه الأنبياء أنفسهم، وهنا يعلمنا يعقوب عليه السلام وهو يذكر نعم الله عليه وتمامها على آبائه من قبل إبراهيم وإسحاق، فهو يذكر قدواته الصالحة ومن سار على نهجهم ويشير إلى ابنه الذي يأمل منه الاقتباس من نورهم ليمضي على طريقهم.

وبتلك القدوة الخيّرة استطاع فتى وحده دون رقابة أبيه أن يخوض وحل مجتمع فاسق دون أن يتلطخ بدنسهم وقد أثبت بنفسه جدارة تلك القدوة في انتشال دينه من أشواك شركهم فقال:(وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ).

وبغرس القدوة الحسنة في ولدك أنت تسلمه شعلة الطريق المستقيم فتضمن سيره السليم بسيرة أصحاب النهج القويم عند ما يكبر ويذهب إلى مجتمع آخر بعيد عن ناظريك وعنايتك المباشرة كمجتمع المدرسة أو الجامعة أو العمل أو السفر أو غيره.. ويظل دعاؤك له وقودا لتلك الشعلة تصحبه في الظلمات إلى النور بإذن ربه.

وفي القرآن نماذج على طرفي نقيض في منهجية القدوة: قدوة خيّرة أوصى بها الله نبيه (الذي أدبه فأحسن تأديبه) الاقتداء بها:(أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ) (الأنعام ـ 90)، وقدوة سيئة عكرت دين الله وسيرة الخيرين:(وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ) (الزخرف ـ 23)، ولا يقتصر الاقتداء على الجانب الديني الخلقي، ونحن خلفاء الله في أرضه أمرنا بالسعي والعمل والعلم والتطوير والتقدم باستخراج خير الأرض وتوظيف مكنوناتها للبشرية في شتى ميادين الحياة، وعليه يمكننا أن نختار لهم قدوات حسنة يكونون مصدر إلهام لهم ومثالًا يحتذى به.. فمثلًا إذا أردت أن يصبح ابنك مهندسًا فمن الطبيعي أن تذكر له أعلام المهندسين الناجحين، وإنّ خير من يقتدى به هو سيد البشرية ونور الكونين والثقلين محمد (صَلى الله عليه وسلم) لأنه اقتدى بجميع الأنبياء فكان قلبه بؤرة لجمع نورهم، (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) (الأحزاب ـ 21)، فأكثروا من الحديث عنه، وأي قدوة أعظم منه (عليه الصلاة والسلام).

سامي بن محمد السيابي

كاتب عماني