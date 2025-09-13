العالم اليوم - عبد العاطي: هناك مؤامرات ضدنا لكن لن نسمح بالمساس بمصالحنا

انتم الان تتابعون خبر عبد العاطي: هناك مؤامرات ضدنا لكن لن نسمح بالمساس بمصالحنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 07:20 مساءً - أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، أن هناك مؤامرات تحاك ضد بلاده، مشددا على عدم السماح "بالمساس بمصالحها المائية أو حدودها".

جاء ذلك في تصريحات للوزير المصري خلال مشاركته في برنامج بالتلفزيون الحكومي، مساء الجمعة.

وقال عبد العاطي: "هناك مؤامرات تحاك بنا، ولكن علينا أن نطمئن، لأننا دولة قوية بمؤسساتها الوطنية".

وأكد وزير الخارجية والهجرة، أن هناك تحديات تتعلق بترسيم الحدود البحرية خاصة في وجود المخزونات الهائلة الهيدروكربونية سواء من الغاز الطبيعي أو خلافه، متابعا: "كل هذه التحديات للأسف الشديد تنفجر في وقت واحد".

وأضاف: "علينا كما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك مؤامرات تحاك بنا ولكن علينا جميعا أن نطمئن".

وتابع: "يجب أن نطمئن أن هناك أولاً دولة قوية بمؤسساتها الوطنية ولا يمكن لهذه الدولة بمؤسساتها أن تسمح على الإطلاق لأي من يكون أن يمس مصالحها أو يمس حدودها أو يمس أمنها القومي أو مصالحها الإستراتيجية وعلى رأسها مصالحها المائية أو حدودها بطبيعة الحال".

وكانت أثيوبيا قد دشنت رسميا الثلاثاء سد النهضة الضخم المقام على نهر النيل، والذي يشكّل منذ أعوام موضع توتر مع مصر والسودان.

غير أنّ المشروع يواجه انتقادات شديدة من مصر التي تعتبره تهديدا وجوديا إذ قد يؤدي إلى تراجع مواردها المائية.