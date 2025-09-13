العالم اليوم - أرسنال يعتلى صدارة البريميرليغ مؤقتا من بوابة نوتنغهام

انتم الان تتابعون خبر أرسنال يعتلى صدارة البريميرليغ مؤقتا من بوابة نوتنغهام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 07:20 مساءً - قاد لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي فريقه أرسنال لاعتلاء صدارة البري موقتا، بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه نوتنغهام فوريست 3-0 السبت في افتتاح المرحلة الرابعة.

افتتح زوبيمندي سجله التهديفي مع أرسنال بعد انتقاله الى صفوفه قادما من ريال سوسييداد، في الدقيقة 32، قبل التوقيع على ثنائيته الشخصية في الدقيقة 79، فيما أحرز السويدي فيكتور يوكيريس هدفه الثالث بقميص المدفعجية (46).

وضرب فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أكثر من عصفور بحجر، فإضافة إلى اعتلائه الصدارة موقتا بتسع نقاط وعودته إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام ليفربول في المرحلة الماضية (0-1)، يمنحه هذا الانتصار جرعة معنوية هامة قبل خوضه سلسلة من المباريات الصعبة، يستهلها الثلاثاء أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل ملاقاة مانشستر سيتي ونيوكاسل تواليا في الدوري المحلي.

وقال أرتيتا: "عندما يكون اللاعبون غائبين لخوض المباريات الدولية، يكون هناك دائما تساؤل حول كيفية رد فعلهم وتفاعلهم مجددا في الدوري. للفوز بنتيجة 3-0، الحفاظ على شباك نظيفة أمر بالغ الأهمية".

وأضاف "أداء مذهل من سوبيمندي، هدفان صعبان جدا من حيث التنفيذ. لقد انضم إلى النادي، وتشعر بحضور حقيقي، وسلطة حقيقية في كل ما يفعله على أرض الملعب"، مشيرا الى أن "بعض اللاعبين بدؤوا أساسيين لأول مرة، لذا، بشكل عام، كان الأداء جيدا جدا".

وعزز أرسنال بهذه النتيجة، سلسلته الإيجابية أمام نوتنغهام، محققا الانتصار الخامس عليه في آخر ست مواجهات بينهما في الدوري الممتاز، مقابل تعادل واحد.