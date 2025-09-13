نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا إذا توقفت دول "الناتو" عن شراء النفط منها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه مستعد لفرض عقوبات صارمة على روسيا إذا اتحد جميع أعضاء حلف "الناتو" وتوقفوا عن شراء النفط منها.

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أنا مستعد لفرض عقوبات صارمة على روسيا إذا اتفقت جميع دول الناتو وبدأت العمل معا وتوقفت جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا".

ووصف ترامب منشوره بأنه "رسالة إلى جميع دول الناتو والعالم".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الناتو لا يُظهر التزاما كاملا بتحقيق النصر" من وجهة نظره، ووصف شراء بعض دول الحلف للنفط من روسيا بأنه "صادم"، معتبرا أن ذلك أضعف موقفَ التحالف التفاوضي.

وأضاف ترامب: "على أي حال، أنا مستعد للضغط على زر الإطلاق متى شئتم، فقط أخبروني متى".

كما دعا دول الناتو إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بنسبة تتراوح بين 50% و100%.

ووصف الأزمة الأوكرانية مجددا بأنها "حرب جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي"، مضيفا: "إذا نفذ الناتو ما أقوله، فستنتهي هذه الحرب بسرعة وستُنقذ كل هذه الأرواح. وإلا فأنتم تهدرون وقتي ووقت وطاقة الولايات المتحدة".