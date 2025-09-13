العالم اليوم - مدرب ليفربول يستبعد النجم الإيطالي من دوري الأبطال

انتم الان تتابعون خبر مدرب ليفربول يستبعد النجم الإيطالي من دوري الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - اعترف مدرب ليفربول، الهولندي آرنه سلوت، أن المهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا لم يكن سعيدا بقرار استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كييزا (27 عاما) بدأ الموسم بقوة، حيث سجل هدف الفوز في مباراة الريدز الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث (4-2)، وشارك في أول ثلاث جولات من البريميرليغ، لكن اسمه لم يظهر في قائمة الـ23 لاعبا للمرحلة الأولى من البطولة القارية.

سلوت فضل ضم الموهبة الشابة ريو نغوموها (17 عاما) على حساب كييزا، رغم أن اللاعب المنضم من تشيلسي الصيف الماضي لا يزال غير مؤهل ليُسجل ضمن اللاعبين "المحليين" أو في "القائمة ب" الخاصة باللاعبين تحت 21 عاما.

وكان من المرجح أن يتم تسجيل كييزا إذا أتم ليفربول تعاقده مع مارك غيهي من كريستال بالاس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إذ كان من الممكن استبعاد المدافع جيوفاني ليوني، غير المؤهل كذلك للائحة اللاعبين تحت 21 عاما. لكن بعد فشل الصفقة، فضل المدرب الهولندي تعزيز خط الدفاع، ما جعل كييزا ضحية القرار.

سلوت علّق على موقف لاعبه قائلا: "بالطبع هذا واحد من أصعب القرارات التي يتعين على أي مدرب اتخاذها. من الصعب إخبار لاعب أنه لن يشارك، لكن الأصعب أن تخبره بأنه لن يكون حتى في القائمة. شرحت له سبب القرار، وبالتأكيد لم يكن سعيدا به".