العالم اليوم - نتنياهو: القضاء على قادة حماس سيزيل العقبة أمام اتفاق غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: القضاء على قادة حماس سيزيل العقبة أمام اتفاق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن القضاء على قادة حركة حماس المقيمين في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وفي منشور على منصة إكس "تويتر سابقا)، قال نتنياهو: "قادة حماس الإرهابيون المقيمون في قطر لا يكترثون لشعب غزة (...) لقد عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية.

وأورد رئيس الوزراء الإسرائيلي "التخلص منهم (قادة حماس في قطر) سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف قادة من حركة حماس في الدوحة، الثلاثاء الماضي، ولكن، وفقا لحماس، لم يقتل أي من أعضاء وفد التفاوض.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل ستة أشخاص. ودان مجلس الأمن الدولي الهجوم في بيان مشترك يوم الخميس.

وأضاف البيان المشترك من لندن وبرلين وباريس: "نعرب عن تضامننا مع قطر وندعم بشكل كامل الدور الحيوي الذي تستمر في لعبه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة".