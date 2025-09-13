نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرجنتين تعلن استعدادها للنظر في إرسال قوات إلى أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح سفير الأرجنتين في روسيا إنريكي إجناسيو فيرير فييرا بأن السلطات الأرجنتينية مستعدة للنظر في إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا في إطار مبادرة سلام.

وأضاف السفير في مقابلة مع قناة "RBK": "هذه المواضيع تناقش على المستوى السياسي العالي، ولكن إذا تطلبت وجود القوات المسلحة الأرجنتينية لضمان الأمن في أوكرانيا، فإن الرئيس (الأرجنتيني خافيير ميلي) سيكون بالتأكيد مستعدا للنظر في إمكانية ذلك".

كما أشار السفير فييرا إلى أن بوينس آيرس تريد أن "يصل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى تفاهم وإلى سلام مستدام".

يذكر أنه في 4 سبتمبر الجاري، عقد في باريس اجتماع لما يسمى بـ "تحالف الراغبين" برئاسة رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الرئيس الفرنسي في ختام الاجتماع إن 26 دولة التزمت بنشر "قوات ردع" في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.

من جانبه، صرح بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في 5 سبتمبر أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافا مشروعة

. وأكد أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو "غير مقبول تمامًا" لموسكو، مشيرًا إلى أنه بينما يحق لكل دولة اختيار كيفية ضمان أمنها، إلا أن هذه القضايا لا تُحل دون مراعاة أمن روسيا أيضًا.

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية مرارا أن أي سيناريو نشر قوات لدول حلف الناتو في أوكرانيا سيناريو "غير مقبول بشكل قاطع" لموسكو وينطوي على خطر تصعيد شديد. ووصفت الوزارة في وقت سابق التصريحات الصادرة في بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا بأنها "تحريض على استمرار الأعمال القتالية"