العالم اليوم - مصر تدعو المجتمع الدولي لوقف ممارسات إسرائيل "السافرة" بغزة

انتم الان تتابعون خبر مصر تدعو المجتمع الدولي لوقف ممارسات إسرائيل "السافرة" بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 سبتمبر 2025 02:18 صباحاً - دعت مصر، السبت، المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياته ووضع حد للممارسات الإسرائيلية "السافرة" والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والإبادة التي ترتكبها، وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية، والسياسة الممنهجة الساعية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد شدد عبد العاطي على مسؤولية المجتمع الدولي "لوضع حد لهذه الممارسات السافرة، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء".

وأشاد عبد العاطي، بإعلان عدد من الدول الغربية، ومن بينها المملكة المتحدة، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أنه يعد رسالة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

كما نوه بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما تطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أطلع عبد العاطي نظيرته البريطانية على الجهود المصرية التي أسفرت عن التوصل لاتفاق بالقاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني بينهما.

وأوضح الوزير المصري، أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة هدفت إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، منوها بأهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.