العالم اليوم - سوريا.. قوات إسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش في ريف درعا

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 سبتمبر 2025 03:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام سورية، الأحد، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في ريف درعا، ونفذت عمليات تفتيش بحثا عن أسلحة.

وأوضحت المصادر، أن 18 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي توغلت في قريتي "صيصون" و"جملة" في ريف درعا الغربي. وأضافت، أن القوات الإسرائيلية انتشرت بين المنازل في قرية "صيصون"، ونفذت عمليات تفتيش بحثا عن أسلحة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنشأ 9 قواعد ونقاطاً عسكرية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، تستخدمها القوات الإسرائيلية مراكز انطلاق لعمليات توغل ومداهمة منازل المدنيين. وحسبما أفاد مراسل "دوت الخليج"، تسيطر القوات الإسرائيلية على 5 نقاط استراتيجية مهمة أخرى في جبل الشيخ. وتوغلت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في أعقاب سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

