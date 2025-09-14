العالم اليوم - الصين تحذر الفلبين من "الاستفزاز" في بحر الصين الجنوبي

انتم الان تتابعون خبر الصين تحذر الفلبين من "الاستفزاز" في بحر الصين الجنوبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 سبتمبر 2025 06:28 صباحاً - حذرت بكين، الأحد، الفلبين، من الاستفزاز وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني، إن الجيش قام، الأحد، بدوريات "روتينية" في بحر الصين الجنوبي، محذرا الفلبين من أي استفزازات.

وأضاف المتحدث، أن على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن القوات الصينية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد في المنطقة.

وتطالب الصين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو ممر مائي يمر عبره تجارة تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار سنويا، على الرغم من وجود مطالبات أخرى بالسيادة من الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.