عاجل - قصف عنيف على محيط مستشفى الشفاء في غزة.. عائلات تحترق داخل خيام النازحين

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، بأن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وأودى بحياة عدة عائلات، معظمهم من النساء والأطفال.

تفاصيل الغارة

نفذت طائرة إسرائيلية مسيرة الغارة على شارع مجاور للمستشفى، مستهدفة سيارة لم تُعرف هويتها بعد، ولم تتضح ما إذا كان سائقها من المطلوبين لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أطلقت طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" النار داخل محيط المستشفى، فيما نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارات تعد من الأشرس منذ بدء الحرب، ما هز أرجاء قطاع غزة وجعل الليل نهارًا في المنطقة.

ضحايا الحريق

وقالت مصادر طبية إن القصف طال خيامًا للنازحين ومدرسة تؤوي نازحين من مناطق مختلفة، ما أسفر عن مقتل العديد منهم حرقًا داخل خيامهم، مؤكدة أن معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال.

— ساحات - عاجل