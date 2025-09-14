نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يصل الدوحة استعدادًا للقمة العربية الإسلامية الطارئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، صباح اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غدًا الإثنين.

وكان في استقبال الأمين العام والوفد المرافق سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية، لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي.

القمة العربية الإسلامية الطارئة

تأتي القمة العربية الإسلامية الطارئة في ظل تطورات متسارعة في المنطقة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطر، والتي استهدفت مقرات سكنية لبعض قادة حركة حماس وأسفرت عن استشهاد عدة أشخاص، بينهم رجل أمن قطري.

ويشارك في القمة وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، حيث من المقرر مناقشة مشروع قرار بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر وتعزيز التضامن العربي والإسلامي في مواجهة هذه الهجمات.

وتأتي القمة في وقت يشهد تصعيدًا خطيرًا في غزة، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية المكثفة عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين، بينهم أطفال، وتدهور الوضع الإنساني نتيجة نقص الغذاء والمياه والأدوية، إضافة إلى تدمير المباني والمستشفيات.

وفي هذا الإطار، بحث الأمين العام ومن الجانب القطري تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات الحالية ودعم الجهود الرامية لوقف التصعيد وحماية المدنيين.