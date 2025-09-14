نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء بمنطقة ميناء غزة وحي الرمال ويقول إنه سيهاجم قريبا "بنى تحتية" لحماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء بمنطقة ميناء غزة وحي الرمال، ويقول إنه سيهاجم قريبا "بنى تحتية" لحماس.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".