عاجل - أوكرانيا تستهدف مصفاة نفطية ضخمة في روسيا.. والأخيرة تعلن إسقاط 361 طائرة مسيرة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت روسيا اليوم الأحد أن أوكرانيا شنت هجومًا كبيرًا بطائرات مسيرة خلال الليل، استهدف مصفاة كيريشي النفطية شمال غرب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق قصير دون تسجيل إصابات.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها أسقطت ما لا يقل عن 361 طائرة مسيرة، بما في ذلك أربع قنابل جوية وصاروخ هيمارس أمريكي الصنع. من جهتها، أكدت قيادة الطائرات المسيرة الأوكرانية نجاح ضربة المصفاة، التي تنتج نحو 17.7 مليون طن متري سنويًا من النفط الخام، أي نحو 6.4% من الإنتاج الروسي.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في الصراع الروسي-الأوكراني، والذي يشهد أيضًا إسقاط طائرات روسية مسيرة في بولندا، أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي، فضلًا عن الضغوط الغربية على روسيا عبر العقوبات النفطية والطاقة.

وفي المقابل، أعلنت روسيا تنفيذ ضربات بصواريخ كروز فرط صوتية من طراز "تسيركون" وقاذفات سو-34 في مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا، مؤكدة استمرار شركات النفط الروسية في الحفاظ على مستويات إنتاجها.