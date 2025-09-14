العالم اليوم - حكمة إسبانية تخطف الأضواء في الدوري السعودي

انتم الان تتابعون خبر حكمة إسبانية تخطف الأضواء في الدوري السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:20 مساءً - خطفت الحكمة الإسبانية إليانا فيرنانديز الأنظار مساء السبت، بعد مشاركتها في إدارة مباراة الهلال وضيفه القادسية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل (2-2) على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض.

وشاركت فيرنانديز كحكمة راية ضمن طاقم تحكيمي إسباني بقيادة خوان مونويرا، وضم أيضا خوسيه إنريكي، وعبد الله زريان حكما رابعا، بينما تولى الإسباني فالنتين غوميز والهنغاري تاماش بوغنار مهام تقنية الفيديو "VAR".

وخلال اللقاء، قدمت الحكمة الإسبانية أداء لافتا تميز بالدقة والجاهزية البدنية والفنية، ما جعلها محط إعجاب الجماهير التي تفاعلت مع كل إشارة لها على الخطوط.

وأشاد الخبيران التحكيميان سمير عثمان ومحمد فودة بأدائها، حيث قال عثمان: "إليانا كانت حكمة مساعدة ممتازة، واحتسبت سبع حالات تسلل صحيحة، شخصيتها قوية، وسنراها قريبا في كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما بالمغرب".

وتجاوز التفاعل حدود المدرجات ليصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تصدرت صورها وتعليقات حول قراراتها النقاشات الرياضية.

يذكر أن إليانا فيرنانديز، المولودة في مدينة أوفييدو الإسبانية عام 1990، بدأت مسيرتها التحكيمية عام 2006، وتدرجت حتى وصلت في عام 2022 لتصبح ثاني امرأة في تاريخ إسبانيا تعمل كمساعدة حكم في دوري الدرجة الأولى.

كما انضمت للقائمة الدولية للفيفا منذ 2019، وشاركت في بطولات بارزة مثل كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في كوستاريكا، ودوري أبطال أوروبا للسيدات.