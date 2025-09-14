نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 5.8 درجة في ولاية آسام الهندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الأرصاد الجوية الهندية بتسجيل هزة أرضية قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر في منطقة أودالجوري بولاية آسام اليوم الأحد.

وضربت الهزة الأرضية في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والأربعين بالتوقيت المحلي وكان مركزها السطحي في منطقة أودالجوري. وبلغ عمق الهزة خمسة كيلومترات وفقا لما ذكره القسم.

ونقلت وكالة أنباء "PTI" عن مسؤولين قولهم إنه لم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات.