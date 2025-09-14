نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس البرازيلي يدعو لإجراء حوار مفتوح مع ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" داعيا لبدء "حوار صريح" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء في المقال: "قررت كتابة هذا المقال لبدء حوار صريح ومفتوح مع رئيس الولايات المتحدة. على مدى عقود من المفاوضات، بداية بصفتي قائدا نقابيا ثم رئيسا، تعلمتُ الإنصات لجميع الأطراف ومراعاة جميع المصالح المعنية. ولهذا السبب درستُ بعناية الحجج التي قدمتها إدارة ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية".

وأكد لولا دا سيلفا أن قرار فرض الرسوم الجمركية "سياسي بطبيعته" وليس له أي مبرر اقتصادي.

كما أشار إلى أن "خروج" الولايات المتحدة من العلاقات مع البرازيل، التي تعود إلى أكثر من 200 عام، سيؤدي إلى "خسائر سيتحملها الجميع".

وأضاف لولا دا سيلفا: "الرئيس ترامب، ما زلنا منفتحين على المفاوضات حول أي قضايا يمكن أن تعود بالنفع على الطرفين"، مضيفا أن ديمقراطية البرازيل وسيادتها غير مطروحتين على طاولة المفاوضات.

وأوضح الرئيس البرازيلي أنه يرى في العلاقات الثنائية تعاونا بين "قوتين عظميين" قادرتين على احترام كل منهما الأخرى والتعاون لصالح مواطنيهما.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في 30 يوليو زاد بموجبه التعريفات الجمركية على المنتجات البرازيلية إلى 50%، لكنه في الوقت نفسه أدخل قائمة تضم 700 استثناء في قطاعات استراتيجية مثل تصنيع الطائرات والطاقة والزراعة.