نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس البولندي يوقع مرسوما بالموافقة على نشر قوات حلف "الناتو" في البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مكتب الأمن القومي البولندي (BBN) أن الرئيس البولندي كارول ناوروكي وقع مرسوما بالموافقة على نشر قوات حلف الناتو في البلاد ضمن عملية "الحارس الشرقي".

وأضاف التقرير: "وقع الرئيس البولندي كارول ناوروكي مرسوما بالموافقة على وجود قوات أجنبية من الدول الأعضاء في حلف الناتو على الأراضي البولندية كتعزيز لقوات جمهورية بولندا في إطار عملية الحارس الشرقي".

ولم تقدم أي تفاصيل عن المرسوم، إذ تعتبر التفاصيل سرية، وفقا لمكتب الأمن القومي.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته صرح يوم الجمعة الماضي بأن الحلف سيطلق عملية "الحارس الشرقي"، والتي تعني تعزيز دفاعات الجناح الشرقي في أعقاب حادثة الطائرة المسيّرة في بولندا.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي يوم السبت ببدء عملية "الحارس الشرقي" التابعة لحلف الناتو.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، قد زعم يوم الأربعاء الماضي، أن قواته أسقطت طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مدعيا أنها "روسية"، دون أن يقدم أي دليل.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الروسي في وارسو أندريه أورداش أن بولندا لم تعرض أي براهين على ما تدّعيه.

بدوره، قال الكرملين، على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف إنه لم يتلق أي طلب تواصل من القيادة البولندية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والناتو يوجهان اتهامات متكررة لموسكو من دون أدلة.

كما شددت وزارة الدفاع الروسية على أن الضربات التي نفذتها قواتها ضد أهداف في أوكرانيا ليلة 10 سبتمبر لم تشمل أراضي بولندا، مؤكدة استعدادها لإجراء مشاورات مع وارسو بشأن المسيّرات.