متظاهرون يقطعون شوارع وسط مدريد أمام سباق طواف إسبانيا احتجاجا على المشاركة الإسرائيلية

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مراحل متعددة من سباق طواف إسبانيا (La Vuelta) اعتصامات مؤيدة لفلسطين واحتجاجات ضد المشاركة الإسرائيلية في السباق على طول المسار تسببت في تهديد بعض المتسابقين بالانسحاب.

وتمكن متظاهرون يوم السبت من اختراق الحواجز الأمنية قرب العاصمة مدريد وقطعوا الطريق، ما اضطر المتسابقين إلى تغيير مسارهم مؤقتًا.

ورغم الاحتجاجات اختتم السباق مساء الأحد كما هو مخطط له في وسط العاصمة.

وتعكس هذه الأحداث تزايد تفاعل الشارع الإسباني مع القضية الفلسطينية، في ظل دعم رسمي من الحكومة مقابل تحفظات شديدة من المعارضة اليمينية.

وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين في مايو 2024، في خطوة اعتبرتها الحكومة دعما لمبدأ حل الدولتين. كما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق من هذا الشهر قيودا جديدة على تصدير المعدات العسكرية لإسرائيل، في سياق انتقادها المستمر للحملة الإسرائيلية في غزة.