نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومانيا تدعي اختراق مسيرة روسية مجالها الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أمس السبت "اختراق مسيرة المجال الجوي الروماني خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة"، وإقلاع مقاتلتي "إف-16" رومانيتين لمراقبة الأجواء بمنطقة الحدود.

وأضافت أن الطائرتين "رصدتا طائرة مسيرة في المجال الجوي وتتبعتاها حتى اختفائها من الرادار بالقرب من قرية كيليا فيتشي الرومانية".

وحذر فلاديمير زيلينسكي "من أن روسيا توسع عمدا عمليات طائراتها المسيرة، وأن الغرب بحاجة إلى الرد بعقوبات أكثر صرامة وتعاون دفاعي أوثق".

وقال إن "حوادث التوغل الأخيرة للطائرات المسيرة تمثل توسعا واضحا للحرب من قبل روسيا"، مضيفا أن "الجيش الروسي يعرف تماما إلى أين تتجه طائراته المسيرة وكم من الوقت يمكنها البقاء في الجو".

وأضاف: "لا تنتظروا عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قبل أن تتخذوا القرارات في النهاية".

من جهتها، قالت القيادة العسكرية البولندية في بيان على منصة "إكس": "بسبب تهديد الطائرات المسيرة، تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، ووصلت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع الراداري إلى أعلى مستوى من التأهب".

وكانت بولندا ودول حلف الناتو الأخرى في حالة تأهب منذ أن ادعت وارسو أن ما يقرب من 20 طائرة مسيرة روسية دخلت مجالها الجوي ليلة الأربعاء، الأمر الذي نفته موسكو.

وعززت عدة دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا والسويد دعمها للدفاع عن المجال الجوي البولندي ردا على ذلك.