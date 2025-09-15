العالم اليوم - محمد صلاح: ليفربول لا يعرف الاستسلام

انتم الان تتابعون خبر محمد صلاح: ليفربول لا يعرف الاستسلام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 02:20 صباحاً - شدد محمد صلاح نجم ليفربول على أن فريقه لا يستسلم، وذلك بعد تسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 95 منح حامل لقب الدوري الإنجليزي فوزا دراميا على مضيفه بيرنلي 1-0.

وواصل ليفربول هوايته في حسم المباريات بأهداف في الدقائق الأخيرة، ليكرر ما فعله في الجولات الثلاث الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال صلاح بعدما بات رابع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي لقناة سكاي سبورتس عقب اللقاء "لقد واجهنا فريقا صعبا اليوم".

وأضاف "بذلنا قصارى جهدنا للاختراق بين خطوط بيرنلي، الموقف كان صعبا، لكنني سعيد لأننا حققنا الفوز في نهاية المطاف".

وتابع "اللاعبون الجدد يتأقلمون تدريجيا مع أسلوب لعبنا، وكان هناك وجوه جديدة في التشكيل الأساسي، إنهم بحاجة لوقت للتأقلم مع الفريق".

وشدد النجم المصري على "نحاول أن نريح هؤلاء اللاعبين داخل المباراة، وانضم إلينا ألكسندر إيزاك في الأسبوع الماضي، وسيكون ضمن قوام الفريق، وسنحاول تقديم أداء متوازن".

واختتم صلاح قائلا: "لا نستسلم، بل نحاول دائما بذل أقصى جهد لدينا".