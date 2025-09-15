العالم اليوم - الهجوم الإسرائيلي على قطر.. هل يمثل اختبارا للسلام الإقليمي؟

انتم الان تتابعون خبر الهجوم الإسرائيلي على قطر.. هل يمثل اختبارا للسلام الإقليمي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:16 صباحاً - العملية التي بدت وكأنها خرجت من "كتاب المفاجآت" الإسرائيلي، اعتُبرت سابقة خطيرة تمثل انتهاكا مباشرا لسيادة دولة عربية صديقة للغرب، وذات دور وساطة مركزي في ملفات إقليمية شديدة التعقيد.

الهجوم لم يكن مجرد عملية عسكرية خاطفة، بل شكّل اختبارا مباشرا لمعادلات السلام الإقليمي ولقدرة التحالفات العربية والدولية على مواجهة ما وُصف بـ"العبث الأمني" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.

من غزة إلى جنوب لبنان، ومن سوريا إلى صنعاء، ومن سواحل تونس حتى قلب قطر، يبدو أن "قطار الاستباحة" الذي يقوده نتنياهو لا يعرف محطة توقف.

والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى أين يريد أن يصل هذا الجنون الإسرائيلي؟ وهل ما حدث في الدوحة هو بداية مرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية، أم لحظة انعطاف نحو مراجعة كبرى للسلام العربي – الإسرائيلي؟

قطر بين الوساطة والاستهداف: مفارقة مُحيرة

المفارقة الكبرى التي أثارها الهجوم هي أن قطر لم تكن يوما في صف المعسكرات المعادية لإسرائيل بشكل مباشر.

كذلك فقد لعبت الدوحة أدوار وساطة معقدة وحساسة، سواء في الملف الأفغاني مع طالبان، أو في الشيشان، أو في مساعي التهدئة بين إسرائيل وحماس.

وذكّر وزير الخارجية القطري العالم بأن إسرائيل نفسها طلبت احتضان حماس في الدوحة، وأن نتنياهو هو من سمح بدخول الدعم المالي القطري لغزة لسنوات طويلة.

كيف إذا تنقلب إسرائيل فجأة على هذا الترتيب، لتهاجم الدوحة وتضعها في مرمى النيران؟

هذا التحول الحاد يطرح تساؤلات عن مدى صدقية إسرائيل في أي اتفاقيات، سواء تلك المرتبطة بعملية السلام، أو باتفاقيات أبراهام، أو حتى معاهدات راسخة كاتفاق وادي عربة مع الأردن.

نتنياهو.. منطق الحرب لا السلام

قدم الكاتب والباحث السياسي الحاخام إلحنان ميلر رؤية تكشف "العقلية الاستراتيجية" لنتنياهو.

ففي حديثه إلى برنامج "عماد الدين أديب" على "دوت الخليج"، قال إن نتنياهو يفتخر بأنه يواجه سبع جبهات في آن واحد، ويستحضر نجاحاته السابقة ضد حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وحتى في إضعاف النظام السوري.

الهجوم على الدوحة بالنسبة لنتنياهو ليس سوى محاولة لتكرار نفس "التجربة الناجحة" عبر توجيه ضربة قاصمة لحماس في معقل يُفترض أنه آمن.

لكن ميلر أشار إلى اختلاف جوهري موضحا أن "قطر ليست كسوريا أو لبنان، فهي دولة حليفة للغرب، لكنها تدعم حماس انطلاقا من منطلقات أيديولوجية".

ومن هنا، يرى ميلر أن الضربة في الدوحة تحمل بعدا مختلفا، وتفتح مواجهة مع معسكر جديد، لا يشبه الساحات الأخرى.

وفي تحليله، شدد ميلر على أن نتنياهو لم يعد أسير ضغوط اليمين المتطرف وحده، بل أصبح هو نفسه رأس الحربة التي تقود إسرائيل نحو "منطق الحرب الدائمة"، دون أي أفق سياسي أو مشروع سلام، وهو يسعى إلى إقناع الجمهور الإسرائيلي بقبول "التشاؤم الدائم" كقدر محتوم.

أما عن المكاسب السياسية، فيرى ميلر أن نجاح العملية – لو كان مؤكدا – كان سيعزز شعبية نتنياهو المتراجعة، لكن الغموض حول نتائجها أبقى موازين القوى السياسية كما هي: معارضوه ما زالوا على موقفهم، ومؤيدوه يعتبرونها استعراضا للقوة.

إسرائيل.. دولة بلا حدود

قدّم الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني صالح المعايطة مقاربة مختلفة، أعادت الأزمة إلى جذورها التاريخية.

المعايطة ذكّر بأن إسرائيل منذ قرار التقسيم عام 1947 لم تحدد لها حدودا نهائية، وأنها ما تزال "دولة بلا إطار دستوري صارم"، ما يجعلها تستدعي بين فترة وأخرى حلم "إسرائيل الكبرى".

وانطلاقا من حرب 7 أكتوبر وما تلاها، يرى المعايطة أن إسرائيل استغلت مواجهة حماس لتوسيع أجندتها نحو التهجير والإبادة، تحت ذريعة الأمن القومي.

وأضاف أن تل أبيب تعتبر نفسها الآن في مواجهة على سبع جبهات، ما يبرر – وفق روايتها – الهجمات الاستباقية حتى ضد دول مثل قطر.

لكن العامل الحاسم الذي ركز عليه المعايطة هو الديموغرافيا الفلسطينية، ووفقا له، فإن "الخطر الحقيقي الذي يواجه إسرائيل ليس عسكريا بل سكانيا، فمعدل الإنجاب الفلسطيني يتفوق بوضوح على اليهودي، ما يجعل إسرائيل ترى في التهجير (حلا استراتيجيا) طويل المدى".

وهنا يصبح الهجوم على قطر – بحسب المعايطة – جزءا من "بالونات اختبار" لجس نبض الموقف الإقليمي تجاه سيناريوهات التهجير، خصوصا في الضفة الغربية.

المراجعة الحتمية للسلام

المفكر وعضو مجلس الشيوخ المصري عبد المنعم سعيد، وضع الهجوم على قطر في سياق أوسع يتعلق بمستقبل اتفاقيات السلام العربية – الإسرائيلية.

وبرأيه، فإن ما حدث في الدوحة يجب أن يكون نقطة تحول، ليس فقط لوقف إطلاق النار في غزة، بل لمراجعة شاملة لكل مسارات السلام.

سعيد لفت إلى أن إسرائيل وضعت نفسها في مواجهة مباشرة مع دول ارتبطت معها بمعاهدات صلبة: مصر (كامب ديفيد)، الأردن (وادي عربة)، والإمارات ودول أخرى عبر الاتفاقيات الإبراهيمية.

وشدد على أن "الهجوم على قطر – وهي دولة وساطة ومرشحة للانخراط في مسارات السلام – يعني أن كل هذه الاتفاقيات أصبحت تحت تهديد مباشر".

وفي قراءة استراتيجية، دعا سعيد إلى تشكيل تحالف عربي جديد يضم الدول الست التي لديها اتفاقيات سلام قائم مع إسرائيل، إضافة إلى السعودية وقطر.

وأوضح أن "هذا التحالف لا يهدف إلى الحرب، بل إلى إرسال رسالة واضحة للشعب الإسرائيلي: إما أن تكونوا جزءا من المنطقة عبر السلام، أو تواجهوا عزلة وصراعات لا تنتهي تحت قيادة نتنياهو".

الموقف الأميركي: إحراج بلا عقاب؟

اللافت أن الهجوم في قطر وقع على بعد 35 كيلومترا فقط من قاعدة العديد، أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط.

الأمر طرح سؤالا صعبا وهو: ما فائدة هذه القاعدة إذا لم تحمِ أحد أهم حلفاء واشنطن في المنطقة؟

الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، عبّرت عن "انزعاج" وإحراج كبير.

لكن كما أوضح ميلر، فإن الولايات المتحدة عادة لا تُظهر استياءها العلني، خصوصا في ظل حكم جمهوري.

وحتى الآن، يبدو أن الرد الأميركي انحصر في الشكل، لا في المضمون: لا مانع من استهداف حماس، لكن "ليس في الدوحة".

نحو قمة عربية – إسلامية فاصلة

في غضون 48 ساعة من الهجوم، تحركت العواصم العربية والإسلامية بسرعة للدعوة إلى قمة طارئة، هدفها المعلن: توحيد الموقف ووضع حد للتهديد الإسرائيلي لأمن المنطقة.

لكن خلف هذا الهدف، تبرز أسئلة أعمق:

• هل يمكن استمرار وساطات قطر ومصر بعد أن استُهدفت إحداهما مباشرة؟

• هل ستُربط أي مسارات تطبيع قادمة بوقف إطلاق النار في غزة ووقف التهجير في الضفة؟

• هل تتحول القمة إلى بداية "مراجعة كبرى" لاتفاقيات السلام؟

المؤكد أن القمة لن تكون كسابقاتها، فهي تنعقد على وقع حدث غير مسبوق، وفي ظل قناعة متزايدة بأن إسرائيل لم تعد تلتزم بأي خطوط حمراء.

لحظة الحقيقة

الهجوم على قطر لم يكن مجرد غارة عابرة، لقد كان جرس إنذار صاخبا بأن المنطقة كلها باتت مهددة، وأن "منطق الحرب" الذي يتبناه نتنياهو يمكن أن يقود إلى انهيار كامل لمسار السلام.

المعادلة التي تطرحها اللحظة الراهنة واضحة:

• إما أن يُعاد الاعتبار للدبلوماسية العربية – عبر قمة قوية وتحالفات متماسكة – لإعادة رسم شروط السلام.

• أو أن تدخل المنطقة مرحلة جديدة عنوانها الفوضى الدائمة، وحروب كل عامين، وعزلة متزايدة لإسرائيل.

والسؤال الذي يبقى مفتوحا: هل ما حدث في الدوحة سيكون محطة عابرة في قطار الاستباحة الإسرائيلي، أم بداية منعطف تاريخي يفرض إعادة كتابة قواعد اللعبة في الشرق الأوسط؟