العالم اليوم - رئيس إيران يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر رئيس إيران يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - حث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية على قطع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك قبيل انعقاد قمة طارئة في قطر لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة حماس في الدوحة.

وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى العاصمة القطرية، الإثنين: "بإمكان الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان الزائف وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تتوصل القمة إلى نتيجة" بشأن إجراءات ضد إسرائيل.

واعتبر بزشكيان أن إسرائيل "لا تعترف بأي إطار قانوني دولي ولا تحترم القوانين"، مضيفا أنها "اعتدت على عدد من الدول الإسلامية في المنطقة".

وأشار إلى أن إسرائيل "تفعل ما تشاء بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية"، محذرا من أن استمرار هذا الدعم يهدد الأمنين الإقليمي والدولي.