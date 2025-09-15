نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سنعلن حالة الطوارئ الوطنية في واشنطن في حال لم تتعاون شرطة العاصمة مع دائرة الهجرة والجمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية في واشنطن في حال لم تتعاون شرطة العاصمة مع دائرة الهجرة والجمارك.

وفي سياق آخر، قد وجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".