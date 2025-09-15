العالم اليوم - نتنياهو: لا أستبعد شن ضربات أخرى على قادة حماس أينما كانوا

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: لا أستبعد شن ضربات أخرى على قادة حماس أينما كانوا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الهجوم على قادة حماس في الدوحة "كان قرارا إسرائيليا بالكامل"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات عليهم "أينما كانوا".

وأوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم على قادة حماس"، الذي وقع في الدوحة الثلاثاء.

وكان نتنياهو أدلى بتصريح مشابه في أعقاب الهجوم، عندما قال إن إسرائيل هي من خططت ونفذت الهجوم، وتتحمل كامل المسؤولية عنه.

واعتبر أن هناك "نفاقا" بشأن إدانة إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة.

ورغم أن حركة حماس أعلنت نجاة قادتها البارزين من الهجوم، فإن نتنياهو أكد أنه "لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت".

وتابع: "لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة".

وقال إن هجوم الدوحة "رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء لكن لا يمكنهم الهرب"، مشيرا إلى أنه "لا حصانة لحماس في أي دولة".

واستطرد نتنياهو: "لا أستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا. نريد التأكد من أن حركة حماس لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد اليوم".

ومن جهة أخرى، أثنى نتنياهو على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة إيران في يونيو الماضي، وقال إن ذلك "كان رسالة من واشنطن مفادها الدفاع عن نفسها وعن حلفائها".

واعتبر أن "الولايات المتحدة أفضل حليف لإسرائيل"، مضيفا: "تحالفنا مع الولايات المتحدة في أفضل أحواله اليوم، وترامب صديق عظيم لإسرائيل".