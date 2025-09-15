نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بالفيديو.. أبو الغيط: القمة رسالة بأن قطر ليست وحدها.. وإسرائيل تمارس "الجبن والغدر والحماقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن انعقاد القمة العربية والإسلامية الاستثنائية في الدوحة يحمل في طياته رسالة قوية للعالم، مفادها أن قطر ليست وحدها، وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جوارها في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأكد أن مجرد اجتماع القادة العرب والمسلمين في العاصمة القطرية يمثل خطوة فارقة في التنسيق المشترك وإظهار التضامن العملي مع قطر.

وأضاف أبو الغيط في تصريحاته أن "الذي جمع بين الجبن والغدر والحماقة" هو السلوك الإسرائيلي الأخير، حيث بدا واضحًا أن استمرار إسرائيل في الاعتداء دون حساب أو محاسبة قد شجعها على توسيع دائرة إجرامها، مشددًا على أن هذا النهج لا يهدد قطر فقط، بل يفتح الباب أمام تهديد مباشر للأمن القومي العربي بأسره.

وأوضح أن القمة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، بعد الضربة الفاشلة التي استهدفت الدوحة في محاولة لاغتيال قادة حركة حماس، وهو ما كشف خطورة التصرفات الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، معتبرًا أن الرد العربي والإسلامي الجماعي هو السبيل الوحيد لردع الاحتلال.

وأكد أبو الغيط أن وحدة الصف العربي والإسلامي باتت ضرورة قصوى، ليس فقط لمساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإنما أيضًا لحماية سيادة وأمن الدول العربية من أي اعتداءات مماثلة في المستقبل. ودعا إلى موقف عربي أكثر صرامة في مواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية، بما في ذلك دراسة خطوات عملية لوقف التطبيع والضغط السياسي والاقتصادي على حكومة نتنياهو.

وختم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز من قمة الدوحة هي أن العرب لن يقبلوا بعد اليوم بالاعتداءات المتكررة دون رد، وأن التضامن العربي–الإسلامي قادر على إحداث التوازن المطلوب في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والدعم غير المحدود الذي تتلقاه من بعض القوى الدولية.