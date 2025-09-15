العالم اليوم - عباس: ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل عن جرائمها

انتم الان تتابعون خبر عباس: ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل عن جرائمها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:16 مساءً - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، المجتمع الدولي إلى "محاسبة إسرائيل عن جرائمها".

وذكر عباس، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة: "المساس بأي دولة عربية أو إسلامية هو مساسٌ بجميع دولنا، وبأمننا المشترك".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل عن جرائمها.. وندعو لاتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي ضد شعوبنا وأمتنا".

وتابع: "لا يمكن لإسرائيل أن تكون شريكا في الأمن والاستقرار بعد هجوم الدوحة".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن "العدوان المتواصل على فلسطين والمتكرر على دول عربية وإسلامية آخرها قطر يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا حاسما وتدخلاً من الولايات المتحدة ومجلس الأمن".

وشدد الرئيس الفلسطيني على "مفتاح الأمن والاستقرار يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال وإنهاء الاحتلال".

وأبرز عباس أن "دولة فلسطين تقدر عاليا مواقف جميع الدول العربية والإسلامية التي تقف وتدعم شعبنا من أجل وقف العدوان".

وانطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، الإثنين، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.