نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير قطر: نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أمير قطر تميم بن حمد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وأن هذا وهم خطير.

وفي كلمته خلال القمة العربية الإسلامية دان "الاعتداء الغادر الذي استهدف العاصمة الدوحة، واستهدف أحد المساكن التي تؤوي عائلات القيادة السياسية لحركة حماس".

وأضاف أن الاعتداء وقع في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم مواطن قطري، وإصابة 18 آخرين.

ووصف هذا العمل بأنه "انتهاك سافر وخطير وعمل إرهابي جبان"، مشيرًا إلى أن قطر، رغم بعدها آلاف الأميال عن ساحة الصراع، تبذل جهود وساطة منذ عامين للتوصل إلى تسوية توقف الحرب القاتلة على غزة، والتي تحولت إلى حرب إبادة وتهدف إلى إطلاق الرهائن.

وأكد أن الدوحة كانت تستضيف خلال المفاوضات وفودا من حماس وإسرائيل، وأسفرت الوساطة عن تحرير 135 رهينة مقابل هدنتين، وإطلاق مئات الأسرى، بينما استمرت إسرائيل في العمليات العسكرية.

وأضاف أن الوساطة كانت مستمرة عندما وقع الاعتداء الغادر، وأن القيادة السياسية لحماس كانت تدرس اقتراحًا أمريكيًا، فيما كان من الواضح أن إسرائيل، الطرف المفاوض الآخر، كانت على علم بمكان انعقاد الاجتماع وقررت اغتيال مفاوضين كانوا يدرسون الورقة الأمريكية.

وتساءل: "إذا كان الهدف هو الاغتيال، فلماذا التفاوض؟ وإذا كان الهدف إطلاق الرهائن، فلماذا الاغتيال؟"، مؤكدًا أن هذا يوضح الطبيعة الغادرة والخبيثة للاعتداء.

وأشار إلى أن من يقف وراء هذه العمليات يسعى لإفشال المفاوضات، مشددًا على أن المفاوضات جزء من الحرب وتكتيك سياسي ووسيلة لتعمية الرأي العام الإسرائيلي، حيث يُرسل الوفد للتفاوض تحت ضغط.

وأضاف أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب إذا كان الثمن هو تحرير الرهائن، بل تسعى لجعل غزة غير صالحة للعيش، وتستغل الصراع لتوسيع المستوطنات والتضييق على السكان في الضفة الغربية وضم أجزاء منها.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتباهى بالسيطرة المطلقة في الشرق الأوسط، ويريد أن يصبح تدخل إسرائيل في أي مكان وزمان أمرًا معتادًا، كما تسعى حكومته لاستخدام القوة الجوية لقصف بلدان المنطقة بشكل روتيني.

وتطرق إلى مخططات إسرائيل في المنطقة، وقال أن تل أبيب تحاول زج لبنان في حرب أهلية، وأنها ترفض التفاوض بشأن الجولان وتعتبر المناطق الجنوبية مناطق نفوذ لها، مؤكدًا أن هذه المخططات لن تمر.

وأضاف: "إسرائيل تبني نظام احتلال وفصل عنصري، وتشن حرب إبادة، ويعلن رئيس وزرائها صراحة منع قيام دولة فلسطينية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تعتقد أنها تضع العرب تحت وقائع جديدة في كل مرة، ونتنياهو يريد أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهم خطير".

وتابع: "لو قبلت إسرائيل مبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة بأسرها ما لا يحصى من مآس"، مشددا على "أننا عازمون على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي".