"حماس": لن تفلح سياسات نتنياهو الإجرامية في استرجاع الأسرى

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة "حماس" أن سياسات القتل والقصف والتدمير التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن تفلح في استرجاع الأسرى في غزة.

وقالت الحركة في بيان: "مواصلة جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي عدوانه الهمجي على مدينة غزة، عبر القصف الممنهج للأحياء السكنية وتدمير الأبراج وتهجير المدنيين قسرا، جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية مكتملة الأركان، تتواصل في ظل عجز دولي فاضح وغياب إرادة حاسمة لوقفها ومحاسبة مرتكبيها".

وأضافت: "رهان العدو على المجازر والتجويع والتدمير لتركيع شعبنا، رهان أثبت فشله على مدار عامين من العدوان، وسيفشل مجددا، فشعبنا الصامد ومقاومته الباسلة ماضون في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم بكل الوسائل المتاحة، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه البشعة بحق أطفالنا ونسائنا وأبريائنا".

وتابعت "حماس": "يتحمّل مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الكاملة عن مصير جنوده الأسرى في غزة، ولن تفلح سياساته الإجرامية في استرجاعهم عبر القتل والقصف والتدمير".