عاجل- الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء باكستان بالدوحة: تعزيز التعاون الثنائي وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطر

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء باكستان بالدوحة: تعزيز التعاون الثنائي وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالسيد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة.

تعازي مصر في ضحايا الفيضانات والإرهاب بباكستان

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استهل اللقاء بتقديم خالص التعازي لحكومة وشعب باكستان في ضحايا الفيضانات الأخيرة، وكذلك في ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في 13 سبتمبر الجاري، مؤكدًا موقف مصر الثابت في إدانة كافة أشكال الإرهاب والتطرف ورفضها القاطع لهذه الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار.

تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، حيث اتفق الزعيمان على أهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

موقف مشترك ضد العدوان الإسرائيلي على قطر

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ورئيس وزراء باكستان أعربا عن إدانتهما الشديدة للاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر الشقيقة، مؤكدين أنه يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.

مصر تحذر من تداعيات الحرب في غزة

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من تداعياتها الخطيرة، باعتبارها شرارة لدائرة ممتدة من الصراع في المنطقة، داعيًا لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب، وإنهاء الكارثة الإنسانية، والشروع في إعادة الإعمار، بجانب إطلاق عملية سياسية جادة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

إشادة باكستان بالدور المصري

من جانبه، ثمّن رئيس وزراء باكستان الدور المصري الفاعل في تهدئة الأوضاع الإقليمية، مشيدًا بجهود القاهرة في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وتخفيف معاناة المدنيين، فضلًا عن دورها في تسهيل التوصل إلى اتفاق لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.