«الــفجــر» تنـشر أبرز تصريحات السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أحمد جودة - القاهرة - دوت الخليج تنشر أبرز تصريحات السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وأكد الرئيس في كلمته أن مصر ستظل ثابتة على موقفها الداعم لوحدة الصف العربي والإسلامي، ورفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة.

وفيما يلي نص الكلمة الكاملة التي ألقاها السيد الرئيس: