أمير قطر: تعرضنا لهجوم غادر وعازمون على مواجهة عدوان إسرائيل

أحمد جودة - القاهرة - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن العاصمة القطرية الدوحة تعرضت لهجوم وصفه بـ "الغادر" من جانب إسرائيل، مؤكدًا أنه "انتهاك سافر"، حيث فوجئ به المواطنون القطريون وأصاب العالم كله بالصدمة، واصفًا العدوان بأنه "عمل إرهابي جبان".

قادة حماس كانوا يدرسون اقتراحًا أميركيًا أثناء الهجوم

وأوضح أمير قطر، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف قادة حركة حماس في وقت كانوا فيه يدرسون اقتراحًا أميركيًا وصل عبر قطر ومصر.

وأضاف الشيخ تميم أن بلاده تستضيف في الدوحة وفودًا من حركة حماس وإسرائيل، متسائلًا عن سبب تفاوض إسرائيل مع قادة حماس إذا كانت تسعى لاغتيالهم. وأكد أن الوساطة القطرية نجحت في تحرير أكثر من 130 رهينة من الجانبين، كما ساهمت في وقف إطلاق النار مرتين خلال الفترة الماضية.

قطر تتعهد بمواجهة العدوان الإسرائيلي

وشدد أمير قطر على أن بلاده عازمة على مواجهة العدوان الإسرائيلي، واتخاذ جميع الإجراءات المتاحة في إطار القانون الدولي للدفاع عن نفسها، مضيفًا أن "إسرائيل طرف لا يعترف بأي خطوط حمراء".

وأشار إلى أنه لو كانت إسرائيل قبلت مبادرة السلام العربية لكان بالإمكان تجنب العديد من المآسي الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ تميم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يحلم بأن تصبح المنطقة العربية تحت النفوذ الإسرائيلي"، مضيفًا أن حكومة الاحتلال تعتقد أنها قادرة على فرض الأمر الواقع على الشعوب العربية.