نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي عهد الكويت: أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن الكويت تدعم بشكل كامل كل الإجراءات التي تتخذها قطر من أجل حماية أمنها واستقرارها وسيادتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وقال ولي العهد إن "أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي"، في رسالة دعم واضحة تؤكد التضامن الخليجي والعربي في مواجهة التهديدات التي تمس المنطقة.

القمة العربية الإسلامية تبحث الرد على العدوان

وجاءت تصريحات ولي عهد الكويت خلال مشاركته في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية.

وتركز القمة على بحث سبل الرد تجاه الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس داخل الأراضي القطرية. ويأتي انعقادها بعد اجتماع تحضيري جمع وزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، ناقشوا خلاله مشروع بيان ختامي حول الاعتداء الإسرائيلي الأخير.

دعوة كويتية لتضافر الجهود الإقليمية والدولية

وشدد الشيخ صباح الخالد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد ولي عهد الكويت أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي تصعيد أو ممارسات إسرائيلية قد تؤدي إلى إشعال نزعات التطرف والكراهية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد استقرار المنطقة ويفتح الباب أمام المزيد من التوترات.