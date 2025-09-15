عاجل- السيسي وأردوغان يؤكدان وحدة الموقف ضد العدوان الإسرائيلي ويدعوان لتطبيق حل الدولتين

أحمد جودة - القاهرة - السيسي وأردوغان يؤكدان وحدة الموقف ضد العدوان الإسرائيلي ويدعوان لتطبيق حل الدولتين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على الزخم المتنامي في العلاقات بين مصر وتركيا، وعلى التنسيق المتواصل بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي، وكذلك في المحافل الدولية.

إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين أعربا عن إدانتهما الشديدة للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، باعتباره انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما جدّدا رفضهما الكامل لسياسات الحصار والتجويع، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

الدعوة إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

وأكد الزعيمان ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتشديد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتمثل في تطبيق حل الدولتين، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث شدد الرئيسان على أهمية احترام سيادة الدول، وصون وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك لاستعادة الاستقرار الإقليمي.