نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية: إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر ودعم الحل العادل للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أن العدوان الإسرائيلي على قطر واستمرار الممارسات العدوانية يمثلان تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، ويقوضان فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

إدانة العدوان على قطر والتضامن الكامل معها

شدد القادة المشاركون على إدانة الهجوم الإسرائيلي على قطر باعتباره تصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية الإجرامي، مؤكدين التضامن المطلق مع قطر والوقوف معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

رفض الحصار وسياسات التجويع ضد الشعب الفلسطيني

أكد البيان إدانة سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واعتبارها جريمة حرب تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، مع التحذير من التبعات الكارثية لأي خطوة إسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية جديدة.

دعم الجهود المشتركة ورفض التهديدات الإسرائيلية

رحب القادة بالجهود القطرية المصرية الأمريكية لوقف العدوان على غزة وإرساء الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على الرفض الكامل لأي تهديدات إسرائيلية تستهدف قطر مجددًا أو أي دولة عربية أو إسلامية.

التأكيد على حل الدولتين وإعمار غزة

جدّد البيان تمسك القمة بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مرحبًا باعتماد إعلان نيويورك في هذا الشأن، مع الدعوة إلى الإسراع بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

الوصاية الأردنية ودعم لجنة القدس

أكد البيان دعم الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية تعزيز صمود المقدسيين على أرضهم، مع دعم لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي.

رسالة ختامية: لا سلام دون فلسطين

أوضحت القمة أن أي ترتيبات إقليمية مستقبلية يجب أن تراعي حسن الجوار واحترام سيادة الدول، مؤكدة أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.